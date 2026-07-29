Москва29 июл Вести.Волонтерский правозащитный корпус будет помогать молодежи реализовывать и создавать свои правозащитные организации, а также находить решение болевых вопросов. Об этом ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Мы создаем волонтерский правозащитный корпус. Мы будем помогать молодежи реализовывать и создавать свои молодежные правозащитные организации и вместе находить решение болевых вопросов, и через это растить молодежь. Поэтому для меня это очень важно, потому что всегда чувствуют, они чувствуют, где честно, где нечестно, где открыто, где не открыто. И после каждого подобного форума ко мне в команду молодежь приходит. И я опираюсь на нее, потому что у нас лучшая молодежь, именно от них зависит, какой будет наша страна в будущем сказала она

Ранее Яна Лантратова заявила, что нынешняя молодежь очень умная, и ей важны открытость и честность.