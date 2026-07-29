Москва29 июл Вести.Нынешняя молодежь очень умная, и ей важны открытость и честность. Об этом ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что молодые люди сейчас хорошо чувствуют фальшь.

Им важны открытость и доступность, и зачастую, когда ты вместе с ними работаешь, то и результат получается абсолютно другой. Поэтому я считаю, что современный лидер должен быть обязательно открытым. Поэтому и в своей деятельности, во всяком случае, я этот принцип придерживаюсь сказала она

Ранее Лантратова указала, что одним из главных качеств государственного деятеля является умение чувствовать боль других как собственную, а не организаторские способности или наличие хорошего образования.