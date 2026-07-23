Москва23 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала, что всю жизнь занимается защитой прав человека, и уже с юных лет остро чувствовала несправедливость.

Это моя жизнь, я всю жизнь так или иначе занималась защитой прав человека, начиная с детских лет. Будучи школьницей, впервые столкнулась с тем, как мошенники отнимают у детей-сирот государственные квартиры. Будучи маленькой девчонкой, которая ничего не знала ни про юриспруденцию, ни про то, как помогать людям, я остро чувствовала несправедливость. И потом стала бороться за права этих сирот рассказала Яна Лантратова

Она добавила, что постепенно к ней присоединялись неравнодушные, с которыми они вместе создали Союз добровольцев России.

Эта команда идет рядом со мной всю жизнь. И нам удалось вернуть детям-сиротам 37 квартир, которые у них отнимали мошенники. Так началась правозащитная деятельность добавила правозащитница

Потом Яна Лантратова работала и в Госдуме, и в Совете при президенте РФ по правам человека, и в правительстве, где продолжала правозащитную деятельность. Уполномоченным по правам человека в России Лантратова была назначена 14 мая 2026 года решением Государственной думы.