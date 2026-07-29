Лантратова: наша задача – чтобы в каждом регионе был молодежный совет

Лантратова заявила о задаче создать молодежный совет в каждом регионе Лантратова: наша задача – чтобы в каждом регионе был молодежный совет

Москва29 июл Вести.В каждом регионе России до конца 2026 года необходимо создать молодежный совет. Об этом ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Мы создали 57 молодежных советов в субъектах и поставили задачу себе до конца года, чтобы было в каждом регионе был действующий молодежный совет. Более того, создаем сейчас волонтерский корпус правозащитников рядом с уполномоченным по правам человека. Это очень важно сказала она

Ранее заместитель председателя профильного комитета Госдумы Александр Толмачев заявил, что Госдума приняла закон о поддержке молодежных и детских некоммерческих организаций.