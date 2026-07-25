Москва25 июл Вести.Государственная дума приняла закон о поддержке молодежных и детских некоммерческих организаций (НКО). Как сообщил в беседе с NEWS.ru один из соавторов инициативы, заместитель председателя профильного комитета Госдумы Александр Толмачев, новые нормы призваны существенно улучшить качество досуга и образования детей в российских регионах.

Депутат пояснил, что молодёжные НКО берут на себя огромный объём работы по всей стране: проводят образовательные, патриотические и творческие конкурсы, организуют фестивали и лекции, особенно в небольших городах. До принятия закона такие организации не могли рассчитывать на целевую государственную поддержку и развивались исключительно за счёт собственных сил.

Новый закон закладывает необходимую правовую базу для оказания госпомощи НКО. В перспективе это обеспечит детям по всей России доступ к качественным развивающим программам, а молодым людям поможет в выборе профориентационных и карьерных проектов.