Москва3 авг Вести.Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Красноярск. Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Президент пожелал финалистам успеха в поиске себя, а также поблагодарил за участие в конкурсе.

Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России заявил глава государства

Конкурс появился в 2020 году. Изначально в нем могли участвовать только старшеклассники, а теперь его частью могут стать учащиеся с 1 по 10 классы. Дети в рамках конкурса демонстрируют такие навыки, как умение работать в команде, находить нестандартные решения, проявлять творческое мышление.

В прошлый раз Владимир Путин посещал Красноярск в марте 2019 года. Визит был приурочен к открытию XXIX Всемирной зимней универсиады. Также глава государства посетил деревню Универсиады.