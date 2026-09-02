Губернатор Приморского края отметил высокий темп работы Путина на ВЭФ Губернатор Кожемяко о темпах работы Владимира Путина: равняемся на него

Москва2 сен Вести.После насыщенных переговоров в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке президент России быстро включился в повестку Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью ИС "Вести".

У главы Приморья спросили, как госслужащие, несмотря на продолжительный и насыщенный рабочий день на ВЭФ, выдерживают такой темп работы и продолжают встречи даже после полуночи.

Приезд президента на ВЭФ имеет большое значение, поэтому все стараются что-то решить, доложить о своем вкладе в развитие Дальнего Востока. Для нас это имеет огромное значение. Здесь уже неважно, какое время суток. Здесь вопрос, как наш президент умудряется выдерживать такой очень высокий темп, вернувшись с больших переговоров в Бишкеке. Сразу с ходу он включился в такую весьма насыщенную повестку. Мы равняемся на него заявил Олег Кожемяко

ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема в 2026 году - "Дальний Восток - развитие во благо людей". Ключевыми темами форума стали цифровизация и привлечение инвестиций в регион.