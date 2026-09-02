Решетников: российский бизнес смотрит на Дальний Восток как на ближайшие ворота Решетников: бизнес РФ коренным образом изменил отношение к Дальнему Востоку

Москва2 сен Вести.Последовательная работа по развитию Дальнего Востока сделала регион привлекательным для бизнеса, отметил в беседе с ИС "Вести" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Российский бизнес тоже теперь смотрит на Дальний Восток как на ... ближайшие ворота. И конечно, отношение к инвестициям сюда меняется. В принципе ... за эти 15-20 лет системной, последовательной работы, внимания президента, работы правительства, федеральных органов власти отношение и динамика коренным образом поменялись рассказал Решетников

Ранее в том же интервью министр сообщил, что темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке вдвое опережают средние показатели по России и составили за пять лет более 70%.

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября проходит Восточный экономический форум. Его посетит президент РФ Владимир Путин, в рамках которого проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Лидер страны уже прибыл в регион.