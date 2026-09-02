На Западе признали успех России, несмотря на усилия ей помешать FP: Россия избежала международной изоляции, несмотря на усилия ряда стран Запада

Москва2 сен Вести.Россия сохраняет возможности для участия в международных экономических мероприятиях на высоком уровне, несмотря на усилия ряда западных стран по изоляции Москвы и продолжающийся конфликт на Украине. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

В пример журнал приводит участие министра финансов РФ Антона Силуанова во встрече глав финансовых ведомств "Группы двадцати" в США, а также участие России в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Украина может продолжаться, но Россия по-прежнему далека от последствий международного изгоя отмечается в публикации

Журнал также указывает, что после саммита ШОС во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в котором приняли участие 80 стран, обсуждавшие развитие торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, привлечение иностранных инвестиций и повышение качества жизни.

Утром 2 сентября президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Также он проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также в формате видеосвязи даст старт работе новых предприятий региона.