США пригласили Силуанова на G20 вопреки недовольству союзников США пригласили Силуанова на встречу G20, несмотря на недовольство ряда союзников

Москва1 сен Вести.Соединенные Штаты пригласили российского министра финансов Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран G20, проигнорировав недовольство ряда своих союзников. Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Поводом для обсуждения стала встреча Силуанова и главы Минфина США Скотта Бессента, которая состоялась в Эшвилле (штат Северная Каролина). Как сообщил российский Минфин, стороны обсудили вопросы взаимодействия по финансовому треку и в рамках "группы двадцати".

По мнению Дробницкого, "США, несмотря на недовольство некоторых союзников, пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран G20". По его словам, этот шаг "стал не только знаком гостеприимства, но и своего рода признанием значимого статуса России, что вызвало нервную реакцию" у ФРГ.

Эксперт подчеркнул, что сам факт поддержания контактов между Москвой и Вашингтоном на высоком уровне внушает "осторожный оптимизм", особенно учитывая, что речь идет о двух ядерных державах.