Москва1 сенВести.Соединенные Штаты пригласили российского министра финансов Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран G20, проигнорировав недовольство ряда своих союзников. Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Поводом для обсуждения стала встреча Силуанова и главы Минфина США Скотта Бессента, которая состоялась в Эшвилле (штат Северная Каролина). Как сообщил российский Минфин, стороны обсудили вопросы взаимодействия по финансовому треку и в рамках "группы двадцати".
По мнению Дробницкого, "США, несмотря на недовольство некоторых союзников, пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран G20". По его словам, этот шаг "стал не только знаком гостеприимства, но и своего рода признанием значимого статуса России, что вызвало нервную реакцию" у ФРГ.
Эксперт подчеркнул, что сам факт поддержания контактов между Москвой и Вашингтоном на высоком уровне внушает "осторожный оптимизм", особенно учитывая, что речь идет о двух ядерных державах.