СМИ: Бессент проводит встречу с Силуановым на саммите G20 в США

СМИ сообщают о встрече Силуанова и Бессента на саммите G20 СМИ: Бессент проводит встречу с Силуановым на саммите G20 в США

Москва31 авг Вести.Министр финансов США Скотт Бессент проводит встречу с главой Минфина РФ Антоном Силуановым и российской делегацией в Северной Каролине (США), сообщают западные СМИ.

Министр финансов Бессент сейчас встречается со своим российским коллегой на G20 написала в X корреспондент NBC News Джули Циркин

По данным СМИ, в ходе встречи обсуждается мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и экономические вопросы.

Присутствие российского министра финансов на министерской встрече G20 стало важным событием, отмечает The New York Times.