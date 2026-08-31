Москва31 авгВести.Министр финансов США Скотт Бессент проводит встречу с главой Минфина РФ Антоном Силуановым и российской делегацией в Северной Каролине (США), сообщают западные СМИ.
Министр финансов Бессент сейчас встречается со своим российским коллегой на G20написала в X корреспондент NBC News Джули Циркин
По данным СМИ, в ходе встречи обсуждается мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и экономические вопросы.
Присутствие российского министра финансов на министерской встрече G20 стало важным событием, отмечает The New York Times.