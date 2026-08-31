Москва31 авгВести.Министры финансов России и США провели встречу на полях министерского заседания G20, сообщил Минфин РФ.
Ранее о встрече Антона Силуанова и Скотта Бессента сообщали иностранные СМИ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20"говорится на сайте российского ведомства
В Минфине РФ уточнили, что министры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по финансовому треку и взаимодействие в рамках "Группы 20". Встреча министров финансов и управляющих ЦБ проходит в Эшвилле, Северная Каролина, США.