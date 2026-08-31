Москва31 авгВести.Глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках встречи глав минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20" принял участие в дискуссиях о ситуации в мировой экономике, стимулировании экономического роста и урегулированию госдолга.
Встреча глав минфинов и центральных банков стран G20 проходит 31 августа и 1 сентября в американском городе Эшвилл.
Как сообщает министерство финансов России, Антон Силуанов принял участие в сессиях, посвященных текущей ситуации в мировой экономике, мерам стимулирования экономического роста и вопросам урегулирования суверенной задолженности.
В ходе своего выступления Силуанов отметил, что прежние источники развития мировой экономики постепенно исчерпываются и необходимо искать новые точки роста.
Новыми точками роста российской экономики стали платформизация бизнеса, автоматизация и внедрение ИИ, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукцииотметил Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина