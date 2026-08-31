Силуанов обсудил ситуацию в мировой экономике в рамках встречи глав минфинов

Силуанов на полях финансовой двадцатки обсудил ситуацию в мировой экономике Силуанов обсудил ситуацию в мировой экономике в рамках встречи глав минфинов

Москва31 авг Вести.Глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках встречи глав минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20" принял участие в дискуссиях о ситуации в мировой экономике, стимулировании экономического роста и урегулированию госдолга.

Встреча глав минфинов и центральных банков стран G20 проходит 31 августа и 1 сентября в американском городе Эшвилл.

Как сообщает министерство финансов России, Антон Силуанов принял участие в сессиях, посвященных текущей ситуации в мировой экономике, мерам стимулирования экономического роста и вопросам урегулирования суверенной задолженности.

В ходе своего выступления Силуанов отметил, что прежние источники развития мировой экономики постепенно исчерпываются и необходимо искать новые точки роста.