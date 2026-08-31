Москва31 авг Вести.Платформизация бизнеса, автоматизация и внедрение искусственного интеллекта, обеление экономики и импортозамещение стали новыми точками роста российской экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20.

Новыми точками роста российской экономики стали платформизация бизнеса, автоматизация и внедрение ИИ, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина

Министр указал, что прежние источники развития мировой экономики постепенно исчерпываются, в связи с чем необходимо искать новые точки роста. Он отметил, что этот процесс требует адаптации экономической политики к изменяющимся условиям.

Силуанов также рассказал о мерах по задействованию внутренних факторов экономического роста. Он привел в пример строительную отрасль, где количество обязательных согласований было сокращено на две трети, что в итоге позволило увидеть рост сектора.

Для налогового стимулирования инвестиций российские власти применяют принцип "на 1 рубль льготы — 1 и более рублей инвестиций". Кроме того, для привлечения частного капитала используется механизм "бюджетного рычага", при котором 1 рубль бюджетных расходов позволяет привлечь дополнительные средства частного сектора.

Отдельное внимание, отметил министр, уделяется развитию финансового рынка и долгосрочных сбережений граждан.

Встреча министров финансов и управляющих центральными банками G20 проходит в Эшвилле (США) 31 августа и 1 сентября. Участники обсуждают вопросы мировой экономики и финансовой системы.