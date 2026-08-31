Москва31 авг Вести.Геополитическая фрагментация и увеличение глобальной долговой нагрузки представляют основные угрозы для мировой экономики. Такую оценку дал министр финансов России Антон Силуанов на встрече глав финансовых ведомств и руководителей центробанков стран G20, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

По мнению министра, политические разногласия препятствуют свободному перемещению товаров, технологий и капитала. Вместе с тем продолжающееся накопление государственного долга способно привести к необратимым последствиям.

Он сообщил, что за четыре года мировые расходы на выплату процентов по суверенным обязательствам увеличились примерно на 50%. В развитых экономиках на рефинансирование накопленного долга направляется уже около 80% новых заимствований.

На этом фоне за последние пять лет стоимость заимствований выросла более чем в три раза указал Силуанов

Ранее Силуанов развеял слухи о проблемах с финансами в России и подчеркнул, что на все запланированные расходы деньги в бюджете есть.