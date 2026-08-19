Названы "семь столпов" будущей экономики России Президенту представят план экономических реформ с опорой на частные инвестиции

Москва19 авг Вести.Российская экономическая модель, основанная на мобилизации ресурсов и расширении за счет новых ресурсов, близка к исчерпанию, считают эксперты аналитического центра "Третий Рим", созданного на базе РАНХиГС.

Экономисты предлагают с 2027 года перейти к модели, в которой основными источниками роста станут повышение отдачи труда и капитала, технологии и более эффективное распределение ресурсов.

Программные идеи экономистов изложены в докладе о "семи столпах" новой экономической стратегии, подготовленном к заседанию Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 19 августа пишет РБК , в распоряжении которого имеются подготовленные аналитиками материалы

Действующая модель дала свои результаты: экономика показала устойчивость к внешним шокам и добилась прогресса в технологическом суверенитете, считают эксперты. Но из-за сокращения числа занятых для экономического роста более чем на 3% в год потребуется переход к модели, основанной на технологиях, инфраструктуре, более эффективной занятости и частных инвестициях.

Аналитики предлагают семь направлений структурной политики. Первое – опережающее развитие регионов и внутреннего туризма: речь идет о развитии транспортной инфраструктуры, включая высокоскоростные железные дороги, и создании новых туристических продуктов. Второе – автоматизация, ИИ и рост производительности: приоритетом нового инвестиционного цикла должны стать искусственный интеллект, робототехника, автономные и беспилотные системы.

Третий столп — платформизация экономики и социальной сферы. Цифровые платформы снижают транзакционные издержки, расширяют доступ к рынкам труда и способствуют развитию гибких и удаленных форм занятости. Четвертый – создание инфраструктуры новой экономики: эксперты выделяют энергетику, системы связи, космические технологии, а также мощности для передачи, хранения и обработки данных.

Пятый – перестройка системы подготовки кадров: образование должно быстрее адаптироваться к технологическим изменениям, а обучение стать более персонализированным и непрерывным. Шестой – обеление экономики, то есть сокращение возможностей для неучтенного оборота, непрозрачного импорта и уклонения от обязательных платежей, что должно улучшить распределение трудовых и капитальных ресурсов.

Седьмой столп – повышение доступности капитала для частного сектора: экономика должна постепенно перейти от модели, основанной преимущественно на государственном спросе, к модели, где главными драйверами станут частные инвестиции и потребление.

Совокупность этих изменений, полагают авторы, приведет к повышению качества человеческого капитала, снижению неравенства и улучшению качества жизни.