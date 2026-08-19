Новак назвал переход на внутреннее финансирование главным сдвигом в экономике РФ

Новак назвал главный структурный сдвиг в российской экономике Новак назвал переход на внутреннее финансирование главным сдвигом в экономике РФ

Москва19 авг Вести.Главным структурным сдвигом в российской экономике стал рост финансирования инвестиций за счет внутренних источников вместо внешних.

С таким заявлением выступил вице-премьер России Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.

Главный структурный сдвиг заключается в том, что мы стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование сказал Новак

По словам вице-премьера, доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций выросла до 7%, тогда как доля бюджетных вложений сократилась до 15,4%.

При этом сохраняется высокая доля государственных компаний – на пять крупнейших приходится более 15% всех инвестиций. Новак отметил, что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.