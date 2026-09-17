Министр Решетников: инвестиции в РФ достигли 23% ВВП на фоне крупных проектов Решетников рассказал о значительном росте инвестиций в РФ за последние 5 лет

Москва17 сен Вести.Инвестиции в России достигли 23% ВВП на фоне крупных проектов, но рост активов замедлился. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что значительный рост инвестиций в последние 5 лет был обеспечен, в частности, бюджетным импульсом и реализацией крупных проектов, ориентированных на экспорт.

Мы видим цифры, что второй квартал стал существенно лучше первого, но тем не менее, все равно мы в минусе. Почему? Тоже, мне кажется, всем понятно: денежно-кредитная политика, высокие процентные ставки, они с двух сторон влияют на инвестиции. С одной стороны, понятно, те, кто хотел брать кредиты, считает свои проекты, понимает, что в текущих реалиях проекты лучше отложить. Второй момент – все-таки у нас основной источник – это собственные средства предприятий. И тоже предприятия смотрят, а не лучше ли подержать нам эти деньги на депозите, проще заработать в банке, чем тут вот корпуса, продукция, заказчики, люди, брак, возвраты, технологии и так далее, [зачем] с этим возиться? Поэтому мы видим, кстати, рост депозитов юридических лиц. Но мы понимаем, что это тоже не те вещи, которые развиваются бесконечно по мере смягчения, снижения ключевой ставки, смягчения денежно-кредитных условий. Мы видим, что предприятия потихоньку будут возвращаться к этому инвестиционному циклу пояснил Решетников

По словам министра, сейчас важнее думать о том, что делать для сохранения долгосрочных инвестиций и их содействию структурным изменениям.

Ранее сообщалось, что бизнес США ждет отмены запрета на инвестиции в России.