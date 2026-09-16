Глава AmCham Эйджи: бизнес в США ждет отмены запрета на инвестиции в России

AmCham: бизнес США ждет отмены запрета на инвестиции в России Глава AmCham Эйджи: бизнес в США ждет отмены запрета на инвестиции в России

Москва16 сен Вести.Бизнес в США ожидает отмены запрета на новые инвестиции в России, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи в беседе с "Известиями".

Запрет приводит к тому, что американские компании теряют прибыль, долю рынка и сталкиваются с падением ценности бренда, отметил Эйджи.

Этот запрет - самый болезненный для компаний среди всех санкций, введенных администрацией [бывшего президента США Джо] Байдена, и его снятия ждут в первую очередь приводят "Известия" слова Эйджи

Американские предприниматели поддерживают также возобновление банковских переводов и послабление в авиаотрасли, пояснил глава AmCham.

Эйджи подчеркнул, что многие американские компании вернутся в Россию после завершения украинского конфликта.