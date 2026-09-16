Москва16 сенВести.Бизнес в США ожидает отмены запрета на новые инвестиции в России, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи в беседе с "Известиями".
Запрет приводит к тому, что американские компании теряют прибыль, долю рынка и сталкиваются с падением ценности бренда, отметил Эйджи.
Этот запрет - самый болезненный для компаний среди всех санкций, введенных администрацией [бывшего президента США Джо] Байдена, и его снятия ждут в первую очередьприводят "Известия" слова Эйджи
Американские предприниматели поддерживают также возобновление банковских переводов и послабление в авиаотрасли, пояснил глава AmCham.
Эйджи подчеркнул, что многие американские компании вернутся в Россию после завершения украинского конфликта.