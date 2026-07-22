Москва22 июл Вести.Американским брендам сложно найти замену российскому рынку, и они хотят вернуться, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ущерб от ухода из России для некоторых компаний составил "от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов", указал депутат в беседе с РИА Новости.

Потеря России для них – это не только прямой ущерб от закрывшегося рынка, но и расходы на поиск новых каналов сбыта, выхода на неосвоенные территории, возросшие траты на логистику, перерасчет сроков хранения отметил Толмачев

В течение многих лет РФ была крупным рынком для американских компаний. США входили в пятерку основных торговых партнеров России, объем поставок составлял порядка 30 миллиардов долларов в год. Потеря российского рынка обернулась для американцев не только прямым убытками, но и дополнительными расходами, поскольку им пришлось осваивать другие рынки, перестраивать логистику и пытаться пристроить уже произведенную в соответствии с планами реализации продукцию, отметил депутат.

При этом вернуться в РФ американскому бизнесу будет не так просто, поскольку российский рынок быстро адаптировался к ситуации и нашел новые варианты приобретения товаров, ранее закупаемых в США. Поэтому возвращение в Россию американским компаниям придется рассматривать не как приход на старые позиции, а как выход на новые торговые пространства, заключил Толмачев.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил, что итальянский бизнес мечтает вернуться на рынок РФ. По его словам, за последние четыре года из-за введенных Западом санкций итальянский бизнес столкнулся с серьезными потерями, которые Торрембини оценил более чем в 40 миллиардов евро.