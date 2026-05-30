Москва30 маяВести.Финская компания Kuomiokoski Oy, производящая обувь бренда Kuoma, после ухода с российского рынка закроет старую фабрику, работавшую с 1930 года в поселении Куомиокоски. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Бренд Kuoma известен своей зимней обувью. Компания ушла из России в 2022 году.
В последние годы Kuoma столкнулась с трудностями из-за прекращения экспорта в Россиюотмечается в сообщении
Телерадиокомпания подчеркивает, что оборот обувной фирмы сократился примерно на треть, а убытки в 2025 году превысили 1 млн евро (порядка 82.6 млн рублей).
Планируется, что производство обуви будет перенесено в финский город Мянтюхарью на востоке страны. На предприятии созданы условия для выпуска до 18 пар обуви в час.
В середине мая сообщалось, что население Финляндии вынуждено платить за мебель почти на 30% больше после прекращения поставок древесины из России.