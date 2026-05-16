С 15 июня японская корпорация Konami уйдет из России и Белорусси

Японская корпорация Konami уходит из РФ и Белоруссии, названа дата С 15 июня японская корпорация Konami уйдет из России и Белорусси

Москва16 мая Вести.Японская корпорация Konami прекратит работу на территории России и Белоруссии с 15 июня 2026 года. Соответствующее уведомление получили пользователи сервиса Konami ID.

Уточняется, что данное изменение затронет только аккаунты, зарегистрированные в РФ и Белоруссии. Для остальных стран предоставление услуг будет осуществляться в обычном режиме.

Мы прекращаем предоставление услуг в России и Беларуси с 06:00 UTC (09:00 по московскому времени) в понедельник, 15 июня 2026 года отмечается в сообщении

После отключения пользователи не смогут пользоваться аккаунтами в играх eFootball, Yu-Gi-Oh! и eBaseball.

Konami – это крупная японская корпорация, которая занимается разработкой и изданием видеоигр, а также производством различного развлекательного контента. Наиболее популярными работами студии стали серии игр Silent Hill, Metal Gear Solid, а также eFootball, Castlevania и Contra.