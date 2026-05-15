Мебель в Финляндии подорожала на 30% после отказа от древесины из России Финны покупают подорожавшую на 30% мебель

Москва15 мая Вести.Жители Финляндии вынуждены платить за мебель почти на 30% больше после прекращения поставок древесины из России, сообщает РИА Новости.

Финляндия отказалась от импорта древесины из России в 2022 году в рамках санкций Евросоюза (ЕС)​​​. До этого времени Россия обеспечивала 70% поставок древесины в Финляндию. Теперь же страна закупает лес из Швеции и стран Балтии.

Цены на древесину в Финляндии выросли после прекращения импорта из России на 20-60%, а мебель подорожала на 30%. Больше всего выросли в цене кухни, комоды, диваны, кровати и шкафы.

Рост цен затронул финских производителей (Isku, Sotka, Asko) и шведскую IKEA. К примеру, комод в Финляндии стоил в 2021 году 100 евро, а в 2026 году - 140 евро. Цены на диваны в IKEA начинались с 500 евро, теперь же диванов дешевле 700 евро в каталоге нет.