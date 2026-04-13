Москва13 апр Вести.Турецкие бренды одежды Club, Mudo, NetWork и Oxxo начали закрывать магазины в России. Компания "Марка Рус", управляющая ими, решила прекратить их работу. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности.

Отмечается, что в 2025 году уже закрылись 10 торговых точек. Еще 20 магазинов остаются открытыми, но будут ликвидированы в текущем году.

Бренды появились в России после ухода западных ритейлеров в 2022 году. "Марка Рус" также управляет магазинами испанского Mango – теперь компания сфокусируется на продажах этой марки через маркетплейсы.

Эксперты связывают закрытие с отсутствием рекламной поддержки. Владелец брендов, вероятно, рассчитывал, что российские потребители будут готовы покупать продукцию малоизвестных марок без продвижения, полагает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.