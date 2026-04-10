"Известия": в России сокращается количество магазинов для ремонта

Москва10 апр Вести.Российские офлайн-магазины стройматериалов и товаров для дома продолжают закрываться на фоне снижения жилищного строительства и падения спроса на ремонтные работы. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Infoline.

По подсчетам аналитиков, число гипермаркетов бывшей OBI в России ("Дом Лента") уменьшилось на 12%, а сеть магазинов "Строительный Двор" в прошлом году году закрыла 98 торговых точек. Выручка компании "Лемана Про" (бывший "Леруа Мерлен") сократилась год к году на 6% — до 550 млрд рублей.

По итогам 2025-го совокупные продажи DIY-ритейлеров сократились на 2% до 1,15 трлн рублей сообщили в Infoline

Несмотря на сокращение спроса, опрошенные изданием эксперты прогнозируют рост закупочных цен на стройтовары на уровне 7–15% в 2026 году.

