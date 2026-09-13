Дмитриев: США будут одними из первых, кто восстановит торговлю с РФ Дмитриев: США будут в числе первых стран, вернувших экономические отношения с РФ

Москва13 сен Вести.Соединенные Штаты станут одной из первых стран западного мира, которая восстановит экономические отношения с Россией, и за ними последуют другие государства. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Мы считаем, что Соединенные Штаты будут одними из первых из западного мира, который восстановит экономические отношения с Россией, и за этим побегут многие другие страны, которые не захотят остаться вне такого процесса воссоединения экономических связей… Знаете, что-то говорится публично, что-то говорится за закрытыми дверями, поэтому мы будем работать над тем, чтобы связи восстанавливались сказал Дмитриев

Ранее Дмитриев заявил, что вопрос ужесточения антироссийских санкций, который собираются рассмотреть в Конгрессе США, является частью политической борьбы в Штатах.