Дмитриев: бестолковые санкции США навредят им больше, чем России

Дмитриев о возможных санкциях США против РФ: больше навредят себе Дмитриев: бестолковые санкции США навредят им больше, чем России

Москва13 сен Вести.Возможные новые санкции Соединенных Штатов против России нанесут больше вреда самим американцам, особенно в сложной энергетической ситуации, в которой они находятся. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, Россия успешно справляется с масштабным санкционным давлением.

Россия уже, президент сказал, успешно справилась с тридцатью тысячами санкций. Поэтому эти бестолковые санкции, безусловно, навредят США гораздо больше, особенно в той сложной энергетической ситуации, в которой США находятся сейчас заявил Дмитриев

Ранее Дмитриев заявил, что новые санкций против России, которые собираются ввести по американскому законопроекту, разработанному при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), будут не адскими, а бестолковыми.