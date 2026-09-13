Москва13 сенВести.Возможные новые санкции Соединенных Штатов против России нанесут больше вреда самим американцам, особенно в сложной энергетической ситуации, в которой они находятся. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, Россия успешно справляется с масштабным санкционным давлением.
Россия уже, президент сказал, успешно справилась с тридцатью тысячами санкций. Поэтому эти бестолковые санкции, безусловно, навредят США гораздо больше, особенно в той сложной энергетической ситуации, в которой США находятся сейчасзаявил Дмитриев
Ранее Дмитриев заявил, что новые санкций против России, которые собираются ввести по американскому законопроекту, разработанному при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), будут не адскими, а бестолковыми.