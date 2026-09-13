Дмитриев: законопроект о санкциях против РФ сильно поменяли после смерти Грэма

Дмитриев раскрыл причину, по которой США переписали закон о санкциях против РФ Дмитриев: законопроект о санкциях против РФ сильно поменяли после смерти Грэма

Москва13 сен Вести.Законопроект о санкциях против России был сильно изменен после смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, теперь документ уже не представляет наследие сенатора Грэма, а скорее извращает его.

Важно отметить, что этот санкционный билль очень сильно поменяли после смерти сенатора Грэма. То есть он уже даже не представляет как бы наследие сенатора Грэма. Он извращает наследие сенатора Грэма. Потому что, да, абсолютно многое поменяли там заявил Дмитриев

Ранее сообщалось, что Палата представителей США планирует на следующей неделе начать рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях.