Дмитриев назвал политической борьбой в США рассмотрение санкций против России Дмитриев о санкциях против РФ: в США идет политическая борьба

Москва13 сен Вести.Вопрос ужесточения антироссийских санкций, который собираются рассмотреть в Конгрессе США, является частью политической борьбы в Штатах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Новые экономическое ограничения собираются ввести по законопроекту, разработанному при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Дмитриев отметил, что после смерти Грэма содержание документа было сильно изменено и извращает наследие Грэма.

Это идет политическая борьба в США прокомментировал Дмитриев

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США планирует на следующей неделе начать рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях. Он предполагает введение 100% пошлины против пяти стран – крупнейших покупателей российских энергоносителей, пошлины в размере 500% на весь импорт из России в США, а также санкции против ряда крупнейших банков РФ.

Между тем старшие демократы в Палате представителей США Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, представляющие ключевые комитеты по иностранным делам, доходам и расходам, а также совместный экономический, выступили против ужесточения санкций против России. По их словам, законопроект слишком сильно расширяет полномочия президента США в сфере импортных пошлин и позволяет ему гибко распоряжаться санкционными инструментами.