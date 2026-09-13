Москва13 сен Вести.Новые санкций против России, которые собираются ввести по американскому законопроекту, разработанному при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), будут не адскими, а бестолковыми. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, Соединенные Штаты в первую очередь ощутят на себе негативное влияние от потенциальных антироссийский санкций, в частности от роста цен на нефть.

Действительно, есть такой политический прессинг - принимать абсолютно бестолковые санкции. Я бы назвал их не адскими, а бестолковыми, потому что я уже сказал о том, что их принятие будет означать возможный рост цен на нефть до 150 долларов за баррель и приведет к росту цен на американских заправках до шести долларов за баррель как раз перед промежуточными выборами. Это будет какое-то катастрофическое решение объяснил Дмитриев

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США планирует на следующей неделе начать рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях. Он предполагает введение 100% пошлины против пяти стран – крупнейших покупателей российских энергоносителей, пошлины в размере 500% на весь импорт из России в США, а также санкции против ряда крупнейших банков РФ.

Между тем старшие демократы в Палате представителей США Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, представляющие ключевые комитеты по иностранным делам, доходам и расходам, а также совместный экономический, выступили против ужесточения санкций против России. По их словам, законопроект слишком сильно расширяет полномочия президента США в сфере импортных пошлин и позволяет ему гибко распоряжаться санкционными инструментами.