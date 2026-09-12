Дмитриев: новые санкции против России приведут к резкому росту цен на нефть

Дмитриев предрек рост цен на нефть в случае новых санкций против России Дмитриев: новые санкции против России приведут к резкому росту цен на нефть

Москва12 сен Вести.Принятие новых антироссийских санкций Конгрессом США вызовет резкий рост мировых цен на нефть и бензин, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

В условиях перекрытия Ормузского пролива, угрозы закрытия Баб-эль-Мандебского пролива и попыток Конгресса США принять новые санкции против России цена на нефть в $105 быстро поднимется до $150 и выше, что подтолкнет цену на бензин в США к $6 за галлон. Отличная работа перед промежуточными выборами, господа подчеркнул Дмитриев

В Евросоюзе (ЕС) обсуждают возможность принятия осенью 22-го пакета санкций против России. При этом особое внимание ЕС уделит мерам по предотвращению обхода санкций.

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с предложением усилить санкционное давление на Россию.

Издание Politico сообщило, что в новый пакет санкций могут внести 1,6 тыс. физических и юридических лиц. Новый пакет станет "одним из самых крупных" с начала украинского конфликта.

Между тем американский законопроект о новых санкциях против России разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Законопроект предполагает введение 100% пошлины против пяти стран-крупнейших покупателей российских энергоносителей, пошлины в размере 500% на весь импорт из России в США, а также санкции против ряда крупнейших банков России.