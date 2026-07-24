Дмитриев: США могут ответить пошлинами на штраф, наложенный ЕС на Google

Дмитриев предположил реакцию США на штраф в отношении Google в ЕС Дмитриев: США могут ответить пошлинами на штраф, наложенный ЕС на Google

Москва24 июл Вести.Жесткие заявления США в ответ на решение Евросоюза оштрафовать Google могут привести к введению американцами значительных торговых пошлин.

Такое мнение на странице в соцсети X высказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Пока ЕС атакует Google, используя регулирование как дубину против американской изобретательности, ответ США начинает проявляться — в виде резких слов, которые вскоре могут перерасти в огромные пошлины написал Дмитриев на английском языке в соцсети X

Комментарий главы РФПИ стал реакцией на выступление заместителя госсекретаря США Джейкоба Хелберга, который заявил, что Брюссель использует законодательство как "палицу против американской предприимчивости".

Торговый представитель США Джеймисон Грир также высказался по этому поводу, отметив, что штраф Евросоюза в размере почти 1 миллиарда долларов, наложенный на Google в рамках закона о цифровых рынках, "создает значительную неопределенность" и угрожает стабильности трансатлантической торговли. Грир подчеркнул, что США не боятся честной конкуренции, однако закон ЕС о цифровых рынках, на основе которого был выписан штраф, используется не для обеспечения справедливости, а для наказания успешных компаний за их достижения.

23 июля Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках (DMA). Компанию обвинили в предоставлении преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче и ограничении возможностей для разработчиков приложений в магазине Google Play.

Google обязали устранить нарушения в течение месяца, в противном случае ей грозят регулярные штрафы, которые могут достигать 5% от ее глобального оборота. При этом компания вправе оспорить это решение.