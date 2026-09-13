Дмитриев: в мире осознают, что попытка сдержать РФ санкциями не удалась Дмитриев: многие понимают, что попытка сдержать РФ санкциями не удалась

Москва13 сен Вести.Прошедшая встреча министров финансов стран G20 ("Группы двадцати") в США, а также запланированный визит по вопросам энергетики говорят о том, что многие в мире понимают: попытка сдержать Россию санкциями не удалась. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Важно, что, во-первых, министры финансов встречались, министры энергетики встретятся. Идет абсолютно прагматическое уже обсуждение. Мы говорили о том, что человек из США, который курирует… финансовую разведку тоже приезжал на встречу в Москву… Поэтому все идет уже в гораздо более прагматическом русле. И многие понимают, что попытка сдержать Россию санкциями не удалась отметил он

Ранее сообщалось, что 14-16 сентября Россия примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет под американским председательством в Хьюстоне (штат Техас). В состав российской делегации войдут представители Минэнерго, МИД и Минприроды.