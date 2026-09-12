Москва12 сен Вести.14-16 сентября Россия примет участие во встрече министров энергетики в рамках G20 ("Группы двадцати"). Она пройдет в рамках американского председательства в Хьюстоне (штат Техас), куда вылетит российская делегация. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

В состав членов [российской делегации] войдут представители Минэнерго, МИД и Минприроды. Будут рассматриваться задачи надежного энергоснабжения в условиях цифровой трансформации экономики, урбанизации и подъема уровня жизни в странах глобального Юга сообщил дипломат

Посол отметил, что российские идеи о вариативности энергобалансов, технологической нейтральности, роли ископаемого топлива, природного газа и мирного атома становятся все более востребованными.