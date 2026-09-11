Минэнерго подтвердило участие России во встрече G20 в США

Россия примет участие в энергетическом саммите G20 в Хьюстоне Минэнерго подтвердило участие России во встрече G20 в США

Москва11 сен Вести.Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" по вопросам энергетики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Информацию об участии России также подтвердил "Интерфаксу" представитель Минэнерго РФ.

Кто именно будет представлять российскую сторону на встрече, пока не уточняется.

Саммит G20 состоится в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Встреча пройдет на уровне министров энергетики стран, входящих в "Группу двадцати".

В начале сентября также состоялись профильные встречи министров финансов стран G20 под председательством США. На мероприятие в Эшвилл также приехал глава Минфина России Антон Силуанов. Российский министр рассказал ИС "Вести" о подробностях переговоров с американским коллегой Скоттом Бессентом.