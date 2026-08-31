Трамп надеется, что из визита Силуанова в США "что-нибудь получится"

Трамп положительно оценил приезд российского министра финансов на встречу G20 Трамп надеется, что из визита Силуанова в США "что-нибудь получится"

Москва31 авг Вести.Президент США Дональд Трамп выразил надежду на позитивные результаты визита министра финансов России Антона Силуанова в Соединенные Штаты, сообщает РИА Новости.

Силуанов 31 августа принял участие в первом дне встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20, которая проходит в Эшвилле. На полях мероприятия российский министр также встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми заявил Трамп журналистам, комментируя приглашение российского министра в США

Американский президент также отметил, что подобные контакты, по его мнению, являются одной из причин его успеха.

Встреча министров финансов и глав центральных банков G20 в Эшвилле проходит 31 августа и 1 сентября. Визит Силуанова стал одним из заметных контактов между представителями России и США на фоне продолжающихся попыток наладить двустороннее взаимодействие.