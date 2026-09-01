Москва1 сенВести.Американская сторона оценила как продуктивную встречу министра финансов России Антона Силуанова с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом, которая состоялась в Эшвилле на полях заседания глав финансовых ведомств и управляющих центральных банков стран "Группы двадцати" (G20). Об этом 31 августа сообщила заместитель руководителя финансового ведомства США по международным делам Эрин Браун, чьи слова приводит издание Politico.
У министра Бессента была продуктивная встреча с министром финансов Россиипроцитировала Браун газета
Как уточнила замглавы Минфина США, Бессент в ходе этих контактов заверил, что Вашингтон "хочет мирного завершения" конфликта на Украине.
По словам Браун, министры обсудили "план [президента США Дональда] Трампа относительно мира и экономического роста". Она также указала, что решение о приглашении представителей России на мероприятия G20 принял Белый дом. "Мы следуем протоколу Белого дома", - подчеркнула Браун. Трамп ранее прокомментировал приглашение министра финансов РФ на заседание G20, заявив, что хочет "ладить со всеми", и высказав надежду на продуктивность контактов с российским чиновником.
Сам Минфин США на просьбу ТАСС представить заявление по итогам встречи не ответил. При этом в российском финансовом ведомстве ранее сообщали, что на ней "были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20"".
Заседание министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 проходит 31 августа и 1 сентября в Эшвилле (штат Северная Каролина). Politico также отмечает, что решение Вашингтона не препятствовать участию российской стороны в этих мероприятиях вызвало недовольство европейских союзников США и усилило напряженность в их отношениях с американской администрацией.