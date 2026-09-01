Бессент исключил послабления для РФ до завершения конфликта на Украине Бессент: послабления для России невозможны до урегулирования на Украине

Москва1 сен Вести.США не пойдут ни на какие послабления для России до тех пор, пока конфликт на Украине не будет завершен. Об этом глава Минфина США Скотт Бессент заявил в ходе встречи с российским коллегой Антоном Силуановым на полях заседания глав финансовых ведомств и управляющих центральных банков стран G20, которое проходит в Эшвилле.

Бессент подчеркнул, что "никакие экономические послабления для России или договоренности по другим вопросам невозможны", передает Reuters.

По данным Минфина РФ на встрече обсуждались вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20", сообщает ТАСС. Телеканал CNBC, в свою очередь, сообщил, что в ходе беседы Бессента и Силуанова был затронут "мирный план президента США Дональда Трампа".

Ранее американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал законопроект об "адских санкциях" США "кувалдой" против России. По его мнению, диалог с РФ возможен только на языке силы.