Москва1 сенВести.США не пойдут ни на какие послабления для России до тех пор, пока конфликт на Украине не будет завершен. Об этом глава Минфина США Скотт Бессент заявил в ходе встречи с российским коллегой Антоном Силуановым на полях заседания глав финансовых ведомств и управляющих центральных банков стран G20, которое проходит в Эшвилле.
Бессент подчеркнул, что "никакие экономические послабления для России или договоренности по другим вопросам невозможны", передает Reuters.
По данным Минфина РФ на встрече обсуждались вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20", сообщает ТАСС. Телеканал CNBC, в свою очередь, сообщил, что в ходе беседы Бессента и Силуанова был затронут "мирный план президента США Дональда Трампа".
Ранее американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал законопроект об "адских санкциях" США "кувалдой" против России. По его мнению, диалог с РФ возможен только на языке силы.