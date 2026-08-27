Сенатор Блюменталь заявил, что США готовят "кувалду" против России Сенатор Блюменталь: новые "адские санкции" США станут "кувалдой" против России

Москва27 авг Вести.Законопроект об "адских санкциях" США станет "кувалдой" против России. Об этом заявил соавтор документа, американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Его слова приводит агентство Reuters.

По мнению Блюменталя, с Москвой можно вести диалог только на языке силы.

А закон о санкциях против России — это кувалда, которая может иметь ту силу сказал он

Законопроект предусматривает санкции против ряда российских деятелей. Он также позволит США устанавливать тарифы до 100% на крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию.

Ранее евродепутат от Чехии Иван Давид заявил, что санкции против России являются явным проявлением беспомощности Европейского союза.