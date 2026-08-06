Punchbowl: в Сенате США хотят ускорить принятие санкций против России Punchbowl: в Сенате США обсуждают ускоренное голосование по санкциям против РФ

Москва6 авг Вести.Американские сенаторы обсуждают возможность ускоренного принятия законопроекта о введении санкций против России, для чего предложен новый механизм голосования — через поправку к законодательству о пошлинах. Об этом сообщает издание Punchbowl со ссылкой на источники в Конгрессе.

По словам журналиста издания Эндрю Дезидерио, демократы запустили по "горячей линии" предложение, содержащее совместную поправку Уорнока и его коллеги Билла Кэссиди, которая поможет скорректировать формулировки, затрагивающие вопрос пошлин в этом документе.

Дезидерио предполагает, что этот шаг может свидетельствовать о том, что стороны близки к соглашению, которое позволит ускорить финальное принятие законопроекта. Пока сложно сказать, сколько времени будет нужно для окончательного голосования, однако сам факт появления такой поправки указывает на стремление сенаторов найти компромисс и продвинуть инициативу вопреки ранее возникшим препятствиям.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в Конгрессе Соединенных Штатов растет противодействие новому законопроекту, предполагающему введение новых санкций в отношении России и Ирана. В публикации уточнялось, что в первую очередь недовольство некоторыми положениями документа выражали представители Демократической партии. Они высказывали опасение, что в случае принятия законопроекта полномочия американского лидера Дональда Трампа в части применения импортных пошлин резко расширятся.

Трамп, в свою очередь, не раз говорил, что вероятность принятия законопроекта об антироссийских санкциях, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), "весьма высока".