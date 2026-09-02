Москва2 сен Вести.Министр финансов России Антон Силуанов провел на полях саммита G20 встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом, в ходе которой они договорились о развитии финансовых отношений двух стан. Об этом глава российского ведомства рассказал в комментарии журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

По его словам, финансисты могут находить точки сближения быстрее политиков, и диалог необходимо продолжать.

Мы первый раз встречались с господином Бессентом. Это была встреча действительно на полях G20. Мы… договорились о том, что есть, значит, основа для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это непросто сейчас, все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение. По мере решения, вот геополитических напряжений уверен, что мы будем развивать и финансово. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, что всегда финансисты могут найти точки сближения, может быть, даже быстрее, чем политики. Поэтому надо всегда разговаривать, надо продолжать диалог. Если мы найдем общие точки соприкосновения, они есть, надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться рассказал Силуанов

Ранее встречу Бессента и Силуанова признали продуктивной в Вашингтоне.