Москва2 сенВести.Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул важность взаимодействия с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста об участии российской делегации в мероприятиях G20, его слова приводит ТАСС.
По словам Бессента, для разрешения конфликта необходимо сохранять каналы диалога, несмотря на негативную реакцию некоторых европейских стран на контакты с Москвой.
Если стороны не говорят, если мы не взаимодействуем, как можно его урегулировать?отметил министр
Отвечая на вопрос о приглашении России на заседание министров финансов и управляющих центральных банков стран G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина, Бессент сослался на позицию президента США Дональда Трампа.
Как заявил президент Трамп, он хочет ладить со всемисказал Бессент
Он признал, что у некоторых европейских стран сохраняется негативное отношение к участию России в мероприятиях "двадцатки". При этом он подчеркнул необходимость продолжать взаимодействие.
Я знаю, что у некоторых европейцев остался неприятный осадок, но, думаю, очень важно взаимодействоватьдобавил глава Минфина США
Ранее Министерство финансов России сообщило, что глава ведомства Антон Силуанов провел встречу с Бессентом на полях заседания глав Минфинов и управляющих центральных банков G20. Стороны обсудили российско-американское взаимодействие по финансовому треку и сотрудничество в рамках "двадцатки".
Заседание министров финансов и глав центральных банков стран G20 проходило 31 августа и 1 сентября.