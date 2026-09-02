Бессент: без совместной работы с РФ завершить украинский конфликт невозможно

Бессент заявил о важности контактов с РФ для урегулирования конфликта на Украине Бессент: без совместной работы с РФ завершить украинский конфликт невозможно

Москва2 сен Вести.Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул важность взаимодействия с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста об участии российской делегации в мероприятиях G20, его слова приводит ТАСС.

По словам Бессента, для разрешения конфликта необходимо сохранять каналы диалога, несмотря на негативную реакцию некоторых европейских стран на контакты с Москвой.

Если стороны не говорят, если мы не взаимодействуем, как можно его урегулировать? отметил министр

Отвечая на вопрос о приглашении России на заседание министров финансов и управляющих центральных банков стран G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина, Бессент сослался на позицию президента США Дональда Трампа.

Как заявил президент Трамп, он хочет ладить со всеми сказал Бессент

Он признал, что у некоторых европейских стран сохраняется негативное отношение к участию России в мероприятиях "двадцатки". При этом он подчеркнул необходимость продолжать взаимодействие.

Я знаю, что у некоторых европейцев остался неприятный осадок, но, думаю, очень важно взаимодействовать добавил глава Минфина США

Ранее Министерство финансов России сообщило, что глава ведомства Антон Силуанов провел встречу с Бессентом на полях заседания глав Минфинов и управляющих центральных банков G20. Стороны обсудили российско-американское взаимодействие по финансовому треку и сотрудничество в рамках "двадцатки".

Заседание министров финансов и глав центральных банков стран G20 проходило 31 августа и 1 сентября.