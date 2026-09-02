Глава Минфина США объяснил "кислым" европейцам присутствие Силуанова на G20 Бессент ответил на недовольство европейцев из-за участия Силуанова в G20

Москва2 сен Вести.Министр финансов США Скотт Бессент ответил на недовольство европейских коллег участием российского министра Антона Силуанова во встрече G20 в Северной Каролине. Он напомнил о позиции президента Дональда Трампа: ладить нужно со всеми, передает РИА Новости.

Я знаю, что у некоторых европейцев остался кислый привкус, но взаимодействие — это очень важно заявил Бессент журналистам после заседания

Он подчеркнул, что присутствие главы Минфина России не вызвало негатива или осложнений в работе. Отвечая на вопрос о позиции Трампа, он процитировал американского президента: "Мне нравится ладить со всеми".

Также Бессент отметил, что урегулирование украинского конфликта невозможно без диалога. Накануне в российском Минфине сообщили, что Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие Москвы и Вашингтона по финансовому треку и в рамках "Большой двадцатки".

Визит российского министра в США вызвал недовольство у ряда европейских политиков и чиновников, однако Трамп выразил надежду, что из этой поездки "что-нибудь получится".