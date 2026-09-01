NYT: глава Минфина ФРГ возмутился теплому приему Силуанова на саммите G20 в США

Тревожный сигнал: Клингбайль устроил истерику из-за приема Силуанова в США NYT: глава Минфина ФРГ возмутился теплому приему Силуанова на саммите G20 в США

Москва1 сен Вести.Министр финансов ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль возмутился из-за теплого приема, который устроили его российскому коллеге Антону Силуанову на встрече глав минфинов и управляющих ЦБ "Большой двадцатки" в США.

Приезд сюда министра финансов России – тревожный сигнал. Я бы предпочел, чтобы американская сторона четко дала понять, что его не будут принимать как обычного гостя сказал Клингбайль, слова которого приводит The New York Times

Примечательно, что президент принимающей страны Дональд Трамп приезд Силуанова оценил положительно. Он выразил надежду на позитивные результаты визита российского министра.

Встреча министров финансов и глав центральных банков G20 в Эшвилле проходит с 31 августа по 1 сентября. В рамках визита в США Силуанов встретился с американским коллегой Скотом Бессентом. Переговоры министров были признаны продуктивными.