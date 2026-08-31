Дмитриев призвал Минфин Германии заняться мигрантами и ценами на энергию

Дмитриев уличил главу Минфина ФРГ в двойных стандартах из-за диалога РФ и США Дмитриев призвал Минфин Германии заняться мигрантами и ценами на энергию

Москва31 авг Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев критически оценил заявления министра финансов Германии Ларса Клингбайля, обеспокоенного продолжающимся диалогом между США и Россией.

В социальной сети X Дмитриев обвинил немецкого министра в использование "двойных стандартов". По мнению главы РФПИ, Клингбайлю следовало бы направить внимание на острые внутренние проблемы Германии: неуправляемый миграционный кризис, рост цен на энергоносители и деиндустриализацию экономики, из-за которой страна теряет конкурентоспособность.