Москва12 сенВести.Форум Россия – США – Германия определенно состоится в 2027 году. Уверенность в этом выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Дмитриев отметил, что форум станет примером того, как бизнес-контакты помогают преодолеть барьеры, воздвигаемые глобалистами, "провальными либералами" и левыми европейскими силами.
Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия "Альтернатива для Германии"… Точно проведем егосказал он журналистам
Ранее глава РФПИ сообщил, что партия "Альтернатива для Германии" готова принять участие в форуме.