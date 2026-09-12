Дмитриев: форум Россия – США – Германия точно состоится в следующем году

Дмитриев уверен в проведении форума Россия – США – Германия в 2027 году Дмитриев: форум Россия – США – Германия точно состоится в следующем году

Москва12 сен Вести.Форум Россия – США – Германия определенно состоится в 2027 году. Уверенность в этом выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что форум станет примером того, как бизнес-контакты помогают преодолеть барьеры, воздвигаемые глобалистами, "провальными либералами" и левыми европейскими силами.

Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия "Альтернатива для Германии"… Точно проведем его сказал он журналистам

Ранее глава РФПИ сообщил, что партия "Альтернатива для Германии" готова принять участие в форуме.