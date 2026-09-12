Немецкие бизнесмены массово пытаются попасть на форум Россия-США-Германия Дмитриев: поступает шквал запросов на участие в форуме Россия-США-Германия

Москва12 сен Вести.Немецкий бизнес массово направляет запросы на участие в форуме Россия-США-Германия, об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с западными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что уже обсудил проведение бизнес-форума с немецкой партией "Альтернатива для Германии" и с Американской торговой палатой – они поддержали эту идею.

Мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам. Так и Американская торгово-промышленная палата, поэтому точно проведем его заявил Дмитриев

Спецпредставитель президента особо отметил, что это будет прагматичный форум. Мероприятие посвятят тому, как вернуться к совместным бизнес-проектам и как не позволять политикам мешать бизнес-диалогу между странами, добавил Дмитриев.

Ранее он завил, что форум Россия-США-Германия обязательно состоится в 2027 году.