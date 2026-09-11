"Альтернатива для Германии" готова к участию в бизнес-форуме РФ, США и ФРГ Дмитриев: АдГ выразила готовность участвовать в бизнес-форуме РФ, США и Германии

Москва11 сен Вести.О готовности "Альтернативы для Германии" (АдГ) участвовать в бизнес-форуме России, США и ФРГ заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Об этом он заявил в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС. Дмитриев добавил, что АдГ также выступает за снятие санкций против России и за активное энергетическое взаимодействие с РФ. Ряд новых предложений были сделаны представителями "Альтернативы" во время обсуждения вопросов после победы АдГ на земельных выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

Они действительно сказали, почему бы нам вместе не сделать бизнес-форум. Безусловно, участие американского бизнеса также поддержала Американская торговая палата. И мы понимаем, что мы это будем делать добавил Дмитриев

По словам Кирилла Дмитриева, сейчас "Альтернатива для Германии" фактически является голосом разума в Европе.

Ранее глава РФПИ объяснил причины высокой поддержки АдГ среди немецких избирателей. По его словам, сторонники партии стремятся обеспечить себе будущее и считают, что традиционные средства массовой информации ранее вводили их в заблуждение. АдГ набрала на земельных выборах более 40% голосов. Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца получил лишь 17,2% голосов, заняв второе место.