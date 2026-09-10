Москва10 сенВести.Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является политической силой "здравого смысла", считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В социальной сети X он объяснил причины поддержки АдГ среди немецких избирателей. По словам Дмитриева, сторонники партии стремятся обеспечить себе будущее и считают, что традиционные СМИ ранее вводили их в заблуждение.
"Альтернатива для Германии" – не крайне правая партия, а партия здравого смысла. Люди, которые хотят обеспечить себе будущее и чувствуют себя преданными лживой пропагандой традиционных СМИ, голосуют за "Альтернативу для Германии"написал в посте Дмитриев
Ранее АдГ одержала победу на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца получил лишь 17,2% голосов, заняв второе место.