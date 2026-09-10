Дмитриев объяснил, почему немцы голосуют за АдГ Дмитриев назвал "Альтернативу для Германии" партией здравого смысла

Москва10 сен Вести.Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является политической силой "здравого смысла", считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В социальной сети X он объяснил причины поддержки АдГ среди немецких избирателей. По словам Дмитриева, сторонники партии стремятся обеспечить себе будущее и считают, что традиционные СМИ ранее вводили их в заблуждение.

"Альтернатива для Германии" – не крайне правая партия, а партия здравого смысла. Люди, которые хотят обеспечить себе будущее и чувствуют себя преданными лживой пропагандой традиционных СМИ, голосуют за "Альтернативу для Германии" написал в посте Дмитриев

Ранее АдГ одержала победу на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца получил лишь 17,2% голосов, заняв второе место.