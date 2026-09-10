Москва10 сен Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель является миротворцем. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал видеофрагмент с выступлением немецкого политика. На видео сопредседатель АдГ призывает Германию наконец-то начать поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной, как это делают в США.

Вайдель также является миротворцем написал Дмитриев

Ранее глава РФПИ позитивно отозвался об АдГ. Он назвал партию голосом разума не только в Германии, но и в Европе.